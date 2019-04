Il numero di "Chi" in edicola il 10 aprile pubblica alcuni scatti di Jude Law, fotografato mentre gira alcune scene della serie di Paolo Sorrentino "The New Pope" (sequel di "The Young Pope"). Dal set della spiaggia di Venezia, l'attore mostra un fisico statuario e sexy con indosso solo un costume a slip. Law è sempre Lenny Belardo, diventato il primo papa americano/statunitense della storia mondiale, Pio XIII.