Tutto è iniziato quando la donna si è presentata al laboratorio di Genetica e Identificazione delle popolazioni dell'università Nazionale della Colombia con una richiesta: due anni prima aveva avuto due gemelli e voleva confermare la loro paternità. I medici hanno eseguito il test di routine, ma alla lettura del primo risultato il personale sanitario era così sorpreso che ha voluto ripetere l'esame, per avere la certezza. Anche il secondo test ha riportato lo stesso esito: i gemelli avevano la stessa madre, ma padri diversi.

