Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi

Le successive indagini hanno scoperchiato come la 22enne avesse cercato in tutti i modi, e fosse riuscita, a nascondere la sua gravidanza a tutti: alla famiglia, agli amici e anche al giovane fidanzato e padre di entrambi i neonati morti. La giovane infatti si comportava come sempre, continuava a fumare sigarette e marijuana in compagnia e - stando a quanto ricostruito dagli inquirenti - dopo aver ucciso e seppellito il secondo figlio sarebbe uscita a bere un drink con le amiche. Gli omicidi hanno colto alla sprovvista tantissime persone che la conoscevano, come i genitori di alcuni bambini a cui Petrolini faceva da babysitter: "Con loro era empatica in maniera incredibile. Era bravissima, solare e sorridente". Nel privato però, come hanno dimostrato le perizie sugli strumenti tecnologici dell'imputata, la 22enne aveva cercato più volte online come abortire e come nascondere la gravidanza.