Parma, due neonati trovati sepolti nella villetta degli orrori: indagata la madre

Intanto, l'abitazione è stata ribattezzata "villetta degli orrori". Al di là dei titoli, di certo c'è che per Vignale di Traversetolo la notizia di ben due cadaveri di neonato ritrovati proprio qui è stata ed è uno shock. Gli inquirenti torneranno presto nell'abitazione che è sotto sequestro dallo scorso 9 agosto, quando nel suo giardino fu ritrovato, probabilmente grazie al fiuto di un cane, il corpicino di un neonato. Figlio, ha rivelato il dna, della ragazza 22enne che abitava lì con la famiglia. Nato vivo, secondo l’autopsia. Qualche giorno fa, poi, il ritrovamento di un altro neonato, probabilmente sepolto da mesi se non da anni, proprio nella stessa area. Nei prossimi giorni gli inquirenti potrebbero effettuare ulteriori scavi e non è esclusa una svolta nelle indagini.