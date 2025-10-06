Chiara Petrolini, il papà dei bimbi a cui faceva la babysitter: "Empatica in maniera incredibile con i miei figli"

A proposito del fatto che la ragazza ha portato avanti due gravidanze senza che nessuno se ne accorgesse, ha detto: "Non ho avuto nessun campanello che stesse male. Dall'aspetto fisico non mi sono accorto di nulla". Se l'avesse davanti, sottolinea l'uomo, le chiederebbe spiegazioni sul suo gesto efferato: "Le chiederei perché ha fatto questo". E sul fatto che c'è chi le punta il dito contro e la chiama assassina, non ha dubbi: "Questo è: ha ucciso due bambini".