Chiara Petrolini, il papà dei bimbi a cui faceva la babysitter: "Empatica in maniera incredibile con i miei figli"

"Era una ragazza normalissima, bravissima, molto intelligente. Empatica in maniera incredibile con i miei figli". Parla così il papà dei bambini a cui Chiara Petrolini - la 22enne accusata di aver partorito e ucciso due neonati poi sepolti in giardino a Vignale di Traversetolo - faceva da baby-sitter. Oggi è iniziata in corte d'Assise a Parma la terza udienza del processo.
"Era bravissima: era solare, sorridente. I bambini si trovavano bene con lei, non l'hanno mai vista arrabbiata, non ha mai gridato, urlato. Si comportava con i bambini in una maniera molto naturale, dolce", racconta l'uomo.
A proposito del fatto che la ragazza ha portato avanti due gravidanze senza che nessuno se ne accorgesse, ha detto: "Non ho avuto nessun campanello che stesse male. Dall'aspetto fisico non mi sono accorto di nulla". Se l'avesse davanti, sottolinea l'uomo, le chiederebbe spiegazioni sul suo gesto efferato: "Le chiederei perché ha fatto questo". E sul fatto che c'è chi le punta il dito contro e la chiama assassina, non ha dubbi: "Questo è: ha ucciso due bambini".
