Chiara Petrolini, un'amica: "Nessuno si era accorto fosse incinta"

"Nessuno si era accorto che fosse incinta". A "Dentro la notizia" parla in esclusiva un'amica di Chiara Petrolini, la donna di 22 anni accusata in seguito alla morte dei suoi due figli neonati a Vignale di Traversetolo (Parma). I corpicini dei due piccoli sono stati trovati sepolti nel giardino della villetta in cui la madre vive con la famiglia.