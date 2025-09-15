Chiara Petrolini, un'amica: "Nessuno si era accorto fosse incinta"

Il racconto di un'amica della 22enne a "Dentro la notizia"
© Da video
"Nessuno si era accorto che fosse incinta". A "Dentro la notizia" parla in esclusiva un'amica di Chiara Petrolini, la donna di 22 anni accusata in seguito alla morte dei suoi due figli neonati a Vignale di Traversetolo (Parma). I corpicini dei due piccoli sono stati trovati sepolti nel giardino della villetta in cui la madre vive con la famiglia.
L'amica al programma di Canale 5 dice di non aver più visto e sentito Chiara dopo la notizia, dicendo che lei e i suoi amici si sono rimasti male, a un punto tale da ritenerlo un tradimento. Sul fidanzato di Chiara, la ragazza si limita a dire: "Non so niente".
Nel corso del processo alla Corte di assise di Parma, Petrolini ha chiesto di uscire quando è stata mostrata la foto scattata dal 118 del neonato trovato morto nella casa di Vignale Traversetolo il 9 agosto 2024.
