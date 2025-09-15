Logo Tgcom24
Cronaca
Speciale Neonati sepolti a Traversetolo: i segreti di Chiara
LA DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO

Parma, processo neonati sepolti: foto di un figlio morto, Chiara Petrolini esce da aula

A Parma è il giorno della deposizione del maresciallo della stazione del paese, Carlo Salvatore Perri, il primo a intervenire

15 Set 2025 - 10:54
© Ansa

© Ansa

Quando nell'aula della Corte di assise di Parma è stata mostrata la foto scattata dal 118 del neonato trovato morto nella casa di Vignale di Traversetolo il 9 agosto 2024, l'imputata, la 22enne Chiara Petrolini, madre del bambino, ha chiesto di uscire. Lo ha chiesto il suo difensore, avvocato Nicola Tria, mentre era da poco iniziata la deposizione del maresciallo della stazione del paese, Carlo Salvatore Perri, il primo a intervenire sul posto. L'imputata, ai domiciliari da circa un anno per duplice omicidio dei suoi figli neonati, si è quindi allontanata. 

Maresciallo: "Vidi il corpicino, da padre non mi sentii bene"

   Il maresciallo Carlo Salvatore Perri, in servizio alla stazione di Traversetolo, si è commosso all'inizio della testimonianza in aula in Corte di assise a Parma, quando ha raccontato del ritrovamento di un neonato, il 9 agosto 2024, nel giardino della casa di Vignale. "Vidi questo corpicino - ha detto rispondendo alle domande della pm Francesca Arienti - e le dico ho difficoltà, essendo padre, in quel momento non stetti bene".

Perri fu uno dei primi a intervenire nella casa dove vive l'imputata, Chiara Petrolini, con la famiglia e dove si trova tuttora ai domiciliari. Quando venne trovato il corpo del neonato la famiglia era all'estero. In seguito, col proseguire delle indagini, venne trovato un secondo corpo, circa un mese dopo, di un bambino partorito sempre dalla 22enne un anno e mezzo prima. Secondo l' accusa la ragazza li ha uccisi entrambi, appena nati.

Anche l'ex di Chiara lascia l'aula

 Troppo forti le immagini del figlio morto e le descrizioni dei primi accertamenti sul piccolo cadavere e anche l'ex fidanzato di Chiara Petrolini, Samuel Granelli, ha chiesto di uscire dall'aula. Il giovane, padre di entrambi i neonati partoriti dalla ragazza, si è allontanato con il volto provato, durante la deposizione di Domenico Sacchetti, comandante del nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale, che stava ricostruendo le fasi del ritrovamento del corpicino. Samuel Granelli nei mesi scorsi ha riconosciuto i figli, chiamandoli Angelo Federico e Domenico Matteo, dando loro il suo cognome e firmando l'atto di nascita e di morte. Anche Chiara aveva partecipato al procedimento. La benedizione delle salme e la sepoltura erano avvenute in forma privata a marzo scorso.

