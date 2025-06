Neonati sepolti, al via il processo a Chiara Petrolini: disposta la perizia psichiatrica

"Non c'è nulla nella storia di Chiara Petrolini che possa anche solo insinuare il dubbio di una patologia psichiatrica", ha detto la pm Arienti prima della decisione, spiegando di comprendere la ragione per cui la difesa ha chiesto di indagare la mente dell'imputata e cioè dare una risposta alla domanda su come sia possibile pensare che una persona abbia ucciso per due volte, a distanza di un anno, i due figli neonati. "Non c'è nulla nella cartella clinica dell'imputata di psichiatrico o psicologico", ha ribadito, sottolineando che nelle testimonianze si ricostruirà come le persone che la conoscevano descrivevano una "vita da ragazza modello". La difesa ha ribattuto che lo psichiatra che l'ha seguita "fin da subito ha parlato di disturbo della personalità con stato dissociativo".