Neonati morti a Traversetolo, le salme  benedette e sepolte: alla cerimonia non ha partecipato la madre, Chiara Petrolini

Sono state sepolte e benedette le salme dei due neonati morti di Traversetolo. La cerimonia per dare sepoltura ai due piccoli, trovati senza vita nel giardino della villetta in provincia di Parma, si è svolta in forma privata nel cimitero di Bannone. La madre, Chiara Petrolini, indagata per il duplice omicidio e la soppressione dei cadaveri, ora ai domiciliari, non c'era. Ha partecipato invece l'ex fidanzato di Chiara, Samuel, padre di entrambi i neonati. Con lui familiari e amici.