Neonati morti a Parma, i resti del secondo bambino ritrovato risalgono a più di un anno fa | La madre avrebbe fatto tutto da sola

"Non può aver fatto tutto da sola, non è possibile", ha detto la madre del ragazzo che è risultato essere il padre del neonato trovato morto il 9 agosto. La donna non riesce a darsi pace per quello che è successo ma è "sollevata" per il comunicato della Procura di Parma che accerta l'estraneità dei fatti per suo figlio e per la sua famiglia. "Sono sollevata per questo - dice - ma il resto non me lo toglie nessuno". Suo figlio, coetaneo della madre del piccolo, è "devastato. Di più". Non si è confidato. "Si conoscono da quando erano alle elementari, stavano insieme, l'abbiamo vista due giorni prima di quel 9 agosto", ha aggiunto la donna. Puntualizzando: "Ha girato tutta l'estate con la pancia scoperta. Ma vedremo, non può aver fatto tutto da sola, non è possibile".