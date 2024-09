Vignale di Traversetolo (Parma), esclusiva "Quarto Grado": trovato un secondo neonato senza vita

Il neonato abbandonato il 9 agosto nel giardino di una villa a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, era nato vivo e respirava. È quanto emerso nelle ultime ore grazie all'esame autoptico effettuato dall'istituto di medicina legale di Parma, come riportato da "Quarto Grado" nel corso della prima puntata della nuova edizione, in onda venerdì 13 settembre in prima serata su Rete 4. L'indagine sembra però essersi allargata nelle ultime ore, a causa del ritrovamento nella stessa zona di un secondo corpicino.