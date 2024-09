Al via la nuova edizione di "Quarto Grado" su Rete 4

Al centro della puntata anche il caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. Il Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso che Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio, debba restare in carcere. La difesa del 34enne è insorta, affermando che l’uomo ripreso dalle telecamere non corrisponde per altezza e aspetto. Inoltre, l’approfondimento torna sul giallo della morte di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio 2022. A due anni e mezzo dai fatti, non è ancora stata scoperta la verità su questo mistero.