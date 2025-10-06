Logo Tgcom24
Speciale Neonati sepolti a Traversetolo: i segreti di Chiara
Neonati sepolti, l'ex fidanzato di Chiara Petrolini: "Mai sospettato fosse incinta"

"Chiara mi disse che avevano trovato un bambino nel giardino di casa ma non mi disse che era suo", ha dichiarato Samuel Granelli nel corso della sua deposizione in Corte d'Assise a Parma

06 Ott 2025 - 17:17
© Ansa

© Ansa

"Chiara mi disse che avevano trovato un bambino nel giardino di casa ma non mi disse che era suo". È quanto dichiarato da Samuel Granelli, ex fidanzato di Chiara Petrolini e padre dei due neonati sepolti in giardino dalla giovane a Traversetolo, nel corso della sua deposizione in Corte d'Assise a Parma. "Ci siamo fidanzati a 16/17 anni. Nel 2022 ci eravamo lasciati. Quando è scoppiato il caso ci eravamo rimessi insieme dal settembre 2023. Usavo raramente contraccettivi ma non ci siamo mai posti il problema di un'eventuale gravidanza. Non ho mai avuto la percezione che potesse essere in gravidanza, mai un sospetto, non ho mai notato nulla nemmeno quando era svestita", ha aggiunto.

