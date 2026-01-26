I fatti risalgono all'agosto 2024 quando in una villetta di Traversetolo, in provincia di Parma, il proprietario di casa trova sepolto in giardino, dentro un sacchetto, un neonato. Dopo le prime indagini, sono stati trovati anche i resti di un secondo bambino. Secondo le ricostruzioni sul secondo infanticidio, Chiara Petrolini, 22enne, avrebbe indotto il parto, dando alla luce il piccolo in casa da sola il 7 agosto. Poi avrebbe ucciso il bambino e l'avrebbe nascosto in una buca del giardino di casa. Tutto due giorni prima di partire per un viaggio all'estero programmato da tempo. L'ex fidanzato di Chiara e padre dei bambini ha espresso il desiderio di riconoscere i figli e di organizzare una cerimonia funebre per loro. Le indagini hanno poi rivelato che lui era all'oscuro delle gravidanze. Nel dicembre 2024 i giudici del Tribunale del Riesame di Bologna hanno disposto la custodia cautelare in carcere sottolineando che l'agire "estrema lucidità, freddezza esecutiva, sconcertante assenza di scrupoli o remore, apparente mancanza di qualunque ripensamento, oltre che di sfrontatezza", salvo poi passare agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.