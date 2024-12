Neonati sepolti a Traversetolo, i giudici: "Chiara Petrolini lucida e senza scrupoli"

Le due gravidanze, i due parti, le due morti, le due soppressioni sono tutte avvenute tra le mura domestiche, dove erano presenti i genitori di Chiara Petrolini, per cui non può essere né sufficiente né adeguato il controllo parentale che (proprio perché non esercitabile 24 ore su 24) non potrebbe scongiurare che l'indagata possa concepire ancora (ricevendo in casa uomini), portare a termine gravidanze, partorire e sopprimere il figlio, senza peraltro destare alcun sospetto, come fatto nelle due occasioni precedenti. È il ragionamento dei giudici del tribunale del Riesame di Bologna.