Neonati sepolti a Traversetolo, il medico legale: "Improbabile che il primo sia nato morto"

Dai resti scheletrici dei neonati sepolti a Traversetolo "una causa del decesso certa non la potremo dare mai". Ma secondo il medico legale Valentina Bugelli, consulente tecnico della Procura di Parma, è improbabile che il primo dei due figli di Chiara Petrolini fosse nato morto. Secondo il medico, si trattava infatti di un feto a termine, presumibilmente alla 40esima settimana di gestazione, e in queste condizioni una morte "endouterina" del feto è estremamente rara, nell'ordine di una probabilità su un milione.