Neonati sepolti, archiviazione per i genitori di Chiara

Per il secondogenito la premeditazione della ragazza, che era tra la 35esima e la 38esima settimana di gestazione quando ha partorito in taverna, sarebbe provata da una serie di azioni durante la gravidanza, a dimostrazione di una consapevole e costante volontà di determinare la morte del bambino. Come nascondere la gravidanza a tutti, compresi genitori: in questo senso, anche le conversazioni intercettate. Venerdì per Chiara Petrolini è fissata l'udienza preliminare con la Gup Gabriella Orsi, dopo la richiesta di rinvio a giudizio del procuratore Alfonso D'Avino e della pm Francesca Arienti.