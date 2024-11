Neonati sepolti, l'interrogatorio di Chiara: "Il bambino non respirava e ho pensato di seppellirlo in giardino"

Chiara, nel corso dell'interrogatorio, racconta del primo parto. "A maggio 2023 ho partorito, solo che il bambino non era nato vivo e quindi l'ho sepolto nel mio giardino come questa volta. Anche lì non avevo detto niente a nessuno perché era un periodo un po' pesante per la mia famiglia e poi avevo sempre paura del loro giudizio e di quello delle persone", racconta la ragazza. E prosegue: "Quando è successo la seconda volta, speravo che non accadesse di nuovo. Il bambino lo volevo". "Perché ci racconta questa cosa oggi?", chiede chi conduce l'interrogatorio. "Perché è giusto che la racconti. È avvenuto di notte in camera mia. I miei non c'erano e il parto è durato poco. Quando è nato ho provato a scuoterlo per vedere se respirava, ma era morto e allora mi è passato per la testa di metterlo nel giardino", racconta Chiara. "L'ho seppellito con una salvietta e ho scavato la buca con le mani", conclude la ragazza.