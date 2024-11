Neonato seviziato a Padova, il direttore del dipartimento di pediatria: "Avrà lesioni permanenti"

Il professor Giorgio Perilongo si dice ottimista sulle condizioni del neonato di 5 mesi: "Sta migliorando e speriamo che nell'arco di una settimana possa uscire dalla terapia intensiva". Secondo il medico, però, il bambino potrebbe avere delle serie conseguenze per via delle lesioni subite: "Sicuramente avrà delle lesioni permanenti perché purtroppo l'azione lesiva che ha subito ha provocato una parziale amputazione della lingua". E precisa: "Questo significa avere delle difficoltà nel deglutire e nel parlare".



"Ci sono, però, dei programmi riabilitativi educativi che permettono di minimizzare questo danno e anche potenziali possibilità chirurgiche che possano migliorare la situazione attuale", spiega ancora il professore. "Il bambino è molto piccolo e non si può intervenire su un organismo così ancora in rapida crescita, ma abbiamo iniziato già un processo riabilitativo", conclude.