Usa, trovato in California il piccolo Ethan: il padre lo aveva sottratto alla madre in Puglia

La mamma del piccolo, appresa la notizia del ritrovamento del figlio di appena sette mesi, ha espresso parole di ringraziamento per le autorità che si sono occupate della vicenda: "Ringrazio il ministero degli Esteri e tutte le altre autorità italiane - ha detto - per la solidarietà e per l'impegno profuso per il bene di mio figlio e ringrazio le autorità degli Stati Uniti per la prontezza dell'intervento". L'avvocato Gian Ettore Gassani, difensore della signora Ciampa nella procedura internazionale ha osservato: "Questa vicenda ha tenuto con il fiato sospeso un'intera nazione. Tuttavia, ho sempre coltivato la certezza che prima o poi ci sarebbe stato un lieto fine in questa storia che ha portato nuovamente all'attenzione un fenomeno terribile che riguarda padri e madri. Il peso specifico delle nostre autorità politiche e diplomatiche è stato ancora una volta decisivo. Ringrazio anche io, come la signora Ciampa, il Ministro Antonio Tajani e il Ministero degli Esteri, degli Interni e della Giustizia, oltre alle autorità diplomatiche negli Stati Uniti, per essere riusciti in un'impresa che sembrava disperata".