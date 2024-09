Napoli, bimbo conteso tra genitori: il padre lo porta in America all'insaputa della madre

Non ce la fa a trattenere le lacrime Claudia. Da più di una settimana, non vede il figlio di sei mesi appena. Il padre, Eric, americano, l’ha portato negli Stati Uniti. Così, da un momento all’altro, all’insaputa della madre, nessuno sa più dove sia il neonato. “Avevo paura per la sicurezza e il benessere di nostro figlio con te”, l’ultimo messaggio dell'uomo alla madre prima di prendere l’aereo per tornare nel suo Paese. Claudia ha presentato denuncia ai carabinieri e avviato l’istruttoria per attivare la convenzione dell'Aja per sottrazione internazionale, con conseguente collaborazione tra stati nell'interesse del minore