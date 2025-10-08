Neonati sepolti, Chiara Petrolini agli psichiatri: "Il secondo figlio lo volevo"

La seconda gravidanza "l'ho cercata perché la prima era andata male". Lo ha detto ha detto Chiara Petrolini agli psichiatri nominati dalla Procura di Parma, durante i colloqui tra i consulenti e la 22enne, accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione di entrambi i cadaveri dei suoi figli neonati. Sul secondo parto, avvenuto in casa in completa solitudine come il primo, Chiara riferì agli specialisti: "Pensavo fosse andato tutto bene in realtà... poi quando ho ripreso i sensi non respirava più... la causa della morte è stato proprio il taglio del cordone, ma io non ero informata, non avevo chiesto a nessuno".