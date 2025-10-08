Neonati sepolti, Chiara Petrolini agli psichiatri: "Il secondo figlio lo volevo"

La ragazza durante i colloqui con gli specialisti: "La causa della morte è stato il taglio del cordone, ma io non ero informata, non avevo chiesto a nessuno".
La seconda gravidanza "l'ho cercata perché la prima era andata male". Lo ha detto ha detto Chiara Petrolini agli psichiatri nominati dalla Procura di Parma, durante i colloqui tra i consulenti e la 22enne, accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione di entrambi i cadaveri dei suoi figli neonati. Sul secondo parto, avvenuto in casa in completa solitudine come il primo, Chiara riferì agli specialisti: "Pensavo fosse andato tutto bene in realtà... poi quando ho ripreso i sensi non respirava più... la causa della morte è stato proprio il taglio del cordone, ma io non ero informata, non avevo chiesto a nessuno".
Alcuni estratti della consulenza, realizzata durante le indagini, sono stati pubblicati dalla Gazzetta di Parma. Il secondogenito venne seppellito in giardino, a poca distanza dal fratello, nato un anno prima. Quando lo psichiatra chiede se ci fosse inconsciamente la volontà di farsi scoprire, visto che gli scavi erano poco profondi, la ragazza replica: "No, perché io non pensavo di aver fatto niente di male...di sbagliato".
La Corte di assise nel frattempo ha disposto una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere dell'imputata, in corso di svolgimento.