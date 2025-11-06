Neonati sepolti, Chiara Petrolini: "Sogno di fare la maestra"

"Il mio sogno è fare la maestra alle elementari o al nido, sto studiando per quello". Lo ha detto Chiara Petrolini in un colloquio con i consulenti tecnici della Procura di Parma, gli psichiatri Mario Amore e Domenico Berardi. Le parole, pronunciate il 22 novembre 2024, sono state riportate dai due esperti durante una delle ultime udienze in Corte d'Assise, dove il processo è in corso. La giovane è accusata di aver ucciso i suoi due figli neonati e averne occultato i corpi. Ai due psichiatri, la donna ha detto che il suo non è stato un comportamento "da pazza, ma di una persona debole e sola che ha avuto paura".