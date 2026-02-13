Chiara Petrolini, le psichiatre: "Web suo principale interlocutore"

Verga e Ghiringhelli hanno sottolineato anche l'immaturità della ragazza: "Ha un interlocutore preferenziale, la cronologia del suo cellulare. Per noi Chiara è immatura quando ha una mancata assunzione di responsabilità, fa fatica a gestire alcune emozioni, preferisce parlare col web che con le persone, dipende molto dal giudizio altrui e tollera male, ha una ipersensibilità alla critica, al giudizio". Immaturità tali, però, da non modificare "la valutazione sulla capacità di intendere e di volere", spiega Laura Ghiringhelli, analisi poi confermata dalla collega Verga.