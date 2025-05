Neonati sepolti a Traversetolo, Chiara Petrolini a giudizio per tutti i reati contestati

Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo (Parma) accusata di aver ucciso con premeditazione e sepolto nel giardino di casa i due figli neonati, andrà a processo in Corte di assise a Parma per tutti i reati contestati. La prima udienza è stata fissata per il 30 giugno alle 9:30. Lo ha deciso la Gup Gabriella Orsi nell'udienza preliminare.