"Ci tengo a partire raccontando chi sono veramente. Certamente molti hanno raccontato chi sono, che vita facevo, che ragazza ero, ma penso che nessuno meglio di me oggi può dire chi sono. Se mi aveste chiesto un anno fa chi ero, molto probabilmente mi sarei descritta con poche semplici parole, senza andare nel profondo; oggi, grazie soprattutto al percorso che sto facendo, sto imparando a conoscermi meglio e, soprattutto, ad ascoltarmi. In molti, qui e fuori, mi hanno descritto come la brava ragazza, che viene da una buona famiglia, ha buoni amici, un ragazzo, una ragazza che studiava. Certamente chiunque mi vedeva poteva descrivermi così, ma questa era solo apparenza". Le parole, durante la sua dichiarazione in aula, di Chiara Petrolini,