Lauren Sánchez Bezos è pronta a tornare madre: "Farei un figlio con Jeff già domani"
All'interno della famiglia della coppia ci sono già sette figli, tutti però nati da relazioni precedenti dei due coniugi
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Nel corso di una recente intervista con il New York Times, Lauren Sánchez, giornalista statunitense e moglie del fondatore di Amazon Jeff Bezos, ha dichiarato di essere aperta all’idea di avere un figlio con il marito. "Lo farei già domani", ha affermato senza esitazioni. La coppia ha in realtà già sette figli, tutti nati però da relazioni precedenti. Al momento la donna non è incinta, come confermato da un suo portavoce, tuttavia è apertissima alla possibilità di una nuova gravidanza.
I figli di Jeff Bezos e Lauren Sánchez
Durante la lunga relazione con l’ex moglie MacKenzie Scott, Jeff Bezos ha avuto tre figli e ha adottato una bambina cinese. Lauren Sánchez, invece, ha avuto il suo primo figlio Nikko (25 anni) con l’ex compagno Tony Gonzales e altri due figli, Evan (19) ed Ella (18) con l’ex marito Patrick Whitesell. Quando si sono sposati a Venezia il 27 giugno 2025, l’imprenditore e la giornalista hanno unito ufficialmente le loro famiglie e ora sembrano pronti ad allargarle ulteriormente.
La commozione al matrimonio
Lauren Sánchez ha raccontato che il momento più intenso del suo matrimonio con Jeff Bezos è stato legato proprio ai figli. In un’intervista rilasciata a Today nel mese di marzo, ha spiegato che ascoltare i discorsi pronunciati da loro è stato l’aspetto più significativo e toccante dell’intera giornata.
Tra gli interventi, uno in particolare l’ha colpita profondamente: quello del figlio Evan, che durante la crescita ha affrontato un percorso legato alla dislessia. Sánchez ha ricordato come, quando era in quarta elementare, il ragazzo avesse scritto la sua prima frase completa, "Posso farcela", un traguardo che lei aveva voluto celebrare appendendo quelle parole in cucina. Durante il matrimonio, Evan ha deciso di raccontare proprio quell’episodio, sorprendendola, visto che non sapeva cosa avrebbe detto.
Pochi giorni dopo, parlando con Extra, Sánchez ha rivelato anche l’impatto emotivo del discorso della figlia Ella. Le sue parole, pronunciate durante la cerimonia prima dello scambio delle promesse, l’hanno commossa al punto da farla scoppiare in lacrime poco prima delle fotografie ufficiali.
Nel complesso, Lauren ha sottolineato come tutti gli interventi dei figli abbiano contribuito a rendere il matrimonio un momento particolarmente intenso e memorabile.