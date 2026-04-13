Durante la lunga relazione con l’ex moglie MacKenzie Scott, Jeff Bezos ha avuto tre figli e ha adottato una bambina cinese. Lauren Sánchez, invece, ha avuto il suo primo figlio Nikko (25 anni) con l’ex compagno Tony Gonzales e altri due figli, Evan (19) ed Ella (18) con l’ex marito Patrick Whitesell. Quando si sono sposati a Venezia il 27 giugno 2025, l’imprenditore e la giornalista hanno unito ufficialmente le loro famiglie e ora sembrano pronti ad allargarle ulteriormente.