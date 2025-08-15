Jeff Bezos, morta la madre Jackie: chi è la donna che investì in Amazon agli esordi

"La sua età adulta è iniziata un po' presto quando è diventata mia madre alla tenera età di 17 anni". Inizia così il post Instagram che Jeff Bezos ha dedicato alla madre per annunciarne la morte. "Non deve essere stato facile, ma lei ha fatto funzionare tutto. Ha iniziato ad amarmi con ferocia, ha portato il mio fantastico papà in squadra qualche anno dopo, e poi ha aggiunto mia sorella e mio fratello alla sua lista di persone da amare, proteggere e nutrire. Per il resto della sua vita, quella lista di persone da amare non ha mai smesso di crescere. Ha sempre dato molto di più di quanto abbia mai chiesto", ha aggiunto.



Bezos ha poi rivelato che la madre era affetta da demenza a corpi di Lewy, una malattia degenerativa. Si è spenta "circondata da tanti di noi che l'hanno amata: i suoi figli, i suoi nipoti e mio padre. So che ha sentito il nostro amore in quegli ultimi momenti. Siamo stati tutti così fortunati a essere nella sua vita. Sarà nel mio cuore per sempre", ha concluso l'imprenditore sui social.