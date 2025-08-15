Jeff Bezos, morta la madre Jackie: chi è la donna che investì in Amazon agli esordi

Dal mega yacht della luna di miele alle ville: ecco a quanto ammonta la fortuna di Jeff Bezos
È morta a 78 anni Jackie Bezos, la madre del fondatore di Amazon Jeff Bezos. Lo ha reso noto lo stesso imprenditore con un post Instagram. Come ricorda il New York Times, con il marito Jackie investì circa 245mila dollari in Amazon nel 1995, la libreria online fondata dal figlio nel 1994 e diventata una della maggiori aziende al mondo.
"La sua età adulta è iniziata un po' presto quando è diventata mia madre alla tenera età di 17 anni". Inizia così il post Instagram che Jeff Bezos ha dedicato alla madre per annunciarne la morte. "Non deve essere stato facile, ma lei ha fatto funzionare tutto. Ha iniziato ad amarmi con ferocia, ha portato il mio fantastico papà in squadra qualche anno dopo, e poi ha aggiunto mia sorella e mio fratello alla sua lista di persone da amare, proteggere e nutrire. Per il resto della sua vita, quella lista di persone da amare non ha mai smesso di crescere. Ha sempre dato molto di più di quanto abbia mai chiesto", ha aggiunto.
Bezos ha poi rivelato che la madre era affetta da demenza a corpi di Lewy, una malattia degenerativa. Si è spenta "circondata da tanti di noi che l'hanno amata: i suoi figli, i suoi nipoti e mio padre. So che ha sentito il nostro amore in quegli ultimi momenti. Siamo stati tutti così fortunati a essere nella sua vita. Sarà nel mio cuore per sempre", ha concluso l'imprenditore sui social.
La vita di Jackie è stata segnata da una straordinaria determinazione. A soli 17 anni, è diventata madre di Jeff in un’epoca in cui essere una giovane mamma non era socialmente accettato. “Essere incinta al liceo non era ben visto ad Albuquerque (sua città di origine, ndr) nel 1964. È stato difficile per lei”, ha raccontato Jeff Bezos nel 2020, come riportato dal New York Times. Il suo liceo tentò di espellerla, ma grazie alla mediazione del padre poté completare gli studi, pur non potendo partecipare alla cerimonia di consegna del diploma. “Arrivava a lezione con due borse: una piena di libri, l’altra con pannolini, biberon e tutto ciò che poteva tenermi occupato e tranquillo per qualche minuto”, ha rivelato.
Dopo il diploma, Jackie ha lavorato in banca e frequentato corsi universitari notturni, scegliendo professori che le permettessero di portare il piccolo Jeff in aula. Più tardi, ha conosciuto Miguel Bezos, immigrato cubano, che ha sposato e con cui ha condiviso quasi 60 anni di vita. Miguel ha adottato Jeff e la coppia ha avuto altri due figli, Christina e Mark. A 45 anni, Jackie ha coronato un altro traguardo tornando all’università e conseguendo una laurea in psicologia presso la Saint Elizabeth University nel New Jersey.
Nel 1995, Jackie e il marito Miguel, immigrato cubano che adottò Jeff, investirono circa 245mila dollari in Amazon, la libreria online fondata dal figlio nel 1994. Quel gesto di fiducia ha contribuito a trasformare Amazon in una delle maggiori aziende al mondo, con una valutazione attuale di quasi 2,5 trilioni di dollari.
Nel 2000, Jackie e Miguel fondarono la Bezos Family Foundation, di cui lei è stata presidente, dedicata a fornire borse di studio e supporto educativo.
