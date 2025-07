Il nuovo look di Jeff Bezos dopo il matrimonio: riuscirà a farlo diventare un trend?

Durante la Allen & Co. Media and Technology Conference a Sun Valley, in Idaho, Bezos è stato fotografato accanto alla moglie esibendo qualcosa di diverso. La chioma grigia, in netto contrasto con il suo iconico look calvo, ha suscitato non poca curiosità tra i fan. Dimenticanza? Trascuratezza? In realtà, il fondatore di Amazon è da sempre molto attento al suo aspetto fisico. Nel 2023, Lauren Sanchez ha dichiarato a Vogue che il marito ha una grande passione per il fitness. "E' un mostro in palestra", ha detto. Una passione di cui la neo signora Bezos aveva parlato in una precedente intervista al Wall Street Journal: "Jeff si dedica tantissimo ai suoi allenamenti".