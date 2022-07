Calvizie, scoperta una molecola in grado di contrastarla

Il team per ora ha condotto i test solo sui topi e sulle cellule umane, ma i risultati sono promettenti: la

proteina Scube3

trattamenti terapeutici

, infatti, sarebbe in grado di attivare l’incremento dei follicoli piliferi e la crescita dei capelli. In futuro si potrebbe quindi arrivare a creare deicontro la caduta dei capelli.

Ma come si è arrivati a questa scoperta? Da tempo si sa che la

papilla dermica

comunicazione molecolare

, una struttura che si trova nello strato superficiale della cute, ha un ruolo fondamentale nella crescita dei capelli. La sua caratteristica infatti è entrare in contatto con i follicoli piliferi attraverso un meccanismo di

Le molecole coinvolte in questo tipo di processi, tuttavia, sono moltissime e ancora poco conosciute. In laboratorio i ricercatori californiani sono riusciti a identificare Scube3 dopo aver perfezionato una

specie di topi

in grado di sviluppare peli in eccesso. La particolarità di questa proteina, infatti, è quella di trovarsi solo nelle papille dermiche in crescita. Dopo aver identificato la molecola, i ricercatori hanno fatto un’ulteriore scoperta: Scube3 è in grado di attivare una massiccia crescita dei peli.

Nel secondo step dello studio, il team ha effettuato delle

microiniezioni di Scube3

sulla cute di topi in cui avevano trapiantato follicoli del cuoio capelluto umano. L’esperimento è stato un successo: la somministrazione della proteina ha attivato il processo di crescita dei follicoli piliferi umani.

La scoperta è particolarmente importante perché sia negli uomini sia nelle donne la perdita di capelli è causata principalmente dall’

alopecia androgenetica

soluzione contro la perdita di capelli

, una forma di calvizie che porta a una diminuzione delle molecole in grado di attivare la crescita dei follicoli piliferi. Utilizzare Scube3 per stimolare questi meccanismi potrebbe invece portare a una