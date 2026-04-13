La consapevolezza di quanto possa essere spaventosa la solitudine per chi sta per morire ha spinto Kidman a voler intraprendere un nuovo percorso. Senza rinunciare alla sua brillante carriera, l'attrice ha deciso di fare tutto il possibile per diventare in grado di stare vicino a chi sta soffrendo per rendere meno spaventoso il trapasso. Facendo sempre riferimento a sua madre, Kidman ha spiegato che lei e la sorella avrebbero voluto prendersi cura di lei, anche per colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa del padre, ma i tanti impegni lavorativi e familiari hanno reso difficile farlo. E in quel momento la star di Hollywood ha pensato: "Vorrei che nel mondo ci fossero persone disposte a sedersi accanto a chi sta morendo per offrire conforto e assistenza". Si è così avvicinata al mondo delle doula della morte, che ha definito una parte del suo "percorso di crescita".