Nilufar Addati congela gli ovuli e replica alle critiche: "Basta ignoranza"
La scelta dell'influencer accende il dibattito sui social e rilancia il tema della prevenzione
Una foto di Nilufar Addati e una sua storia su Instagram © Instagram
A 28 anni, Nilufar Addati ha scelto di parlare apertamente di fertilità. E lo ha fatto senza filtri. L'ex tronista di "Uomini e Donne", oggi imprenditrice, ha annunciato sul proprio account Instagram di aver congelato i propri ovuli, condividendo una decisione personale che ha immediatamente acceso il dibattito tra i suoi follower. Tra messaggi di sostegno e critiche, il suo pensiero resta irremovibile: informarsi è fondamentale. Una presa di posizione che ha trasformato una scelta privata in un acceso tema pubblico.
La scelta e il dibattito social
Nelle scorse ore, Nilufar Addati ha deciso di rispondere ai follower e di aprire uno spazio di confronto su un tema ancora poco discusso. La crioconservazione degli ovuli, ha spiegato, è una possibilità concreta per preservare la fertilità, soprattutto in un'epoca in cui si tende a posticipare la maternità. Non tutti, però, hanno accolto la notizia con lo stesso spirito. Alcuni commenti critici hanno spinto l'influencer a intervenire con fermezza. "Viviamo in un mondo in cui è normale avere figli più tardi - ha scritto in una storia su Instagram - ma la biologia segue altre regole".
Da qui, la necessità di informarsi e di prendere decisioni consapevoli. A colpirla, in particolare, è stato il messaggio di una ragazza che ha condiviso con lei la propria esperienza, evidenziando quanto il tema sia ancora poco conosciuto. Una lacuna che, secondo Addati, rischia di diventare un problema reale. Da qui il suo invito diretto: rivolgersi agli specialisti, fare dei controlli e imparare a conoscere il proprio corpo.
Prevenzione e consapevolezza
Il punto centrale del messaggio di Nilufar Addati è chiaro: informare sul tema non equivale a fare "terrorismo psicologico", bensì permette di offrire degli strumenti per fare delle scelte più consapevoli. L'influencer ha insistito sull'importanza della prevenzione e ha citato anche parametri medici, come la riserva ovarica, sottolineando quanto siano ancora poco diffusi tra le giovani donne.
"Gli ovuli si crioconservano da giovani", ha ribadito, spiegando che qualità e quantità diminuiscono con il tempo. Un concetto semplice, ma spesso sottovalutato. Da qui l’invito a normalizzare controlli e visite ginecologiche, senza paura o imbarazzo.
Al centro del suo intervento c'è anche una riflessione più ampia: la possibilità di accedere alla crioconservazione non è uniforme in tutta Italia. Alcune regioni la garantiscono attraverso il sistema sanitario, altre no. Per questo Addati ha parlato apertamente di diritto, auspicando un accesso più equo per tutte. Una presa di posizione, diretta e senza sfumature, che ha riacceso un confronto necessario. Al di là delle polemiche.