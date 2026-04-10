A 28 anni, Nilufar Addati ha scelto di parlare apertamente di fertilità. E lo ha fatto senza filtri. L'ex tronista di "Uomini e Donne", oggi imprenditrice, ha annunciato sul proprio account Instagram di aver congelato i propri ovuli, condividendo una decisione personale che ha immediatamente acceso il dibattito tra i suoi follower. Tra messaggi di sostegno e critiche, il suo pensiero resta irremovibile: informarsi è fondamentale. Una presa di posizione che ha trasformato una scelta privata in un acceso tema pubblico.