“Ho cominciato molto bene la giornata oggi, con un bell’incidente in macchina. Non mi sono fatta male e non ho fatto male a nessuno”, ha raccontato Nilufar Addati, ex tronista di "Uomini e Donne" nelle sue Instagram Stories poche ore fa: "Non ho fatto l’incidente contro un’altra macchina o contro un altro automobilista. Mi sono schiantata contro un albero", ha aggiunto la ragazza ancora spaventata e sotto choc.