Usa: indossato a una serata di gala, la deputata dem Ocasio-Cortez dovrà pagare 2700 dollari per l'abito "Tax the Rich"

Aveva suscitato scalpore per l'abito indossato al Met Gala del 2021 dove, Alexandria Ocasio-Cortez (nella foto a sinistra) si era presentata con la scritta provocatoria "Tax the Rich" stampata in rosso sulla schiena su un abito bianco firmato dalla designer Aurora James. Il gesto suscitò ampio dibattito e attirò l’attenzione mediatica internazionale. Ora la deputata democratica e volto di punta dell’ala progressista del partito torna sotto i riflettori perché proprio quel vestito è diventato fonte di imbarazzo per lei e per il partito. Secondo un recente rapporto della Commissione Etica bipartisan della Camera dei Rappresentanti, pubblicato dopo due anni di indagini, Ocasio-Cortez avrebbe violato le regole etiche di Capitol Hill accettando un trattamento economico di favore. Il Comitato, composto in maniera bipartisan da dieci membri, ha stabilito che l’onorevole Ocasio-Cortez ha ricevuto regali non consentiti secondo le regole della Camera e che, pur non avendo agito in modo intenzionale o doloso, è comunque responsabile dei ritardi nei pagamenti. Il caso, oggetto di attenzione da anni, si concluderà una volta che saranno versati i saldi rimanenti. In particolare, Ocasio-Ortez dovrà pagare 2.733 dollari a diversi fornitori per il valore aggiuntivo degli abiti e degli accessori ricevuti, oltre a una donazione simbolica di 250 dollari per il biglietto del suo compagno, Riley Roberts, il cui accesso gratuito all’evento non era previsto dalle norme della Camera.