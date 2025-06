Media: Anna Wintour lascia la guida del magazine Vogue

Wintour ha rivoluzionato la strategia editoriale di Vogue: dal portare celebrità come Michelle Obama e Beyoncé in copertina, fino a elevare il Met Gala a evento globale. In 37 anni, Vogue è diventato un fenomeno culturale, non solo una rivista di moda. Nonostante l’uscita da American Vogue, Wintour conserverà le cariche di Chief Content Officer globale di Condé Nast e Direttore Editoriale Globale di Vogue, supervisionando le redazioni internazionali.