Marc Jacobs sposa il compagno, quante top alle nozze

Per "chiedere la mano" a Defrancesco un anno fa, Jacobs aveva addirittura organizzato un flash mob. Se queste erano le premesse, il party di matrimonio non poteva che essere stupefacente. E infatti per la festa la coppia ha scelto The Grill, uno dei ristoranti più cool di Manhattan. Tra gli ospiti tantissime celebrità, che hanno colto l'occasione per sfoggiare abiti da sogno. Naomi era incantevole tra luccichii e trasparenze; non da meno la Ratajkowski con una profonda scollatura e la schiena nuda. Gigi Hadid e Kaia Gerber hanno scelto completi dal gusto maschile, Bella Hadid ha lasciato a bocca aperta enfatizzando il seno con un bustino strettissimo. Un evento che, in quanto a glamour, non aveva nulla da invidiare a quelli della fashion week.