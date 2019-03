Principesse e fiori d'arancio, altri royal wedding in vista

La principessina irrequieta figlia di Carolina di Monaco metterà finalmente la fede al dito con il fidanzato Dimitri Rassam, da cui ha avuto il suo secondogenito pochi mesi fa. A Palazzo Grimaldi fervono i preparativi per quelle che si attendono come nozze da favola. Ma anche in Inghilterra, i reali sono in fermento dopo l'uscita ufficiale di Beatrice con Edoardo al gala della National Portrait Gallery. Pare che sia stato il cugino William, compagno universitario di Edoardo, a presentare il rampollo alla figlia di Sarah Ferguson. Un altro matrimonio reale in vista?