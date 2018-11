Principesse moderne: da Meghan a Kate, Letizia, Charlotte...

Belle, sensuali, eclettiche e informali. Ecco le principesse moderne che tolgono la corona e indossano abiti low cost, sfoggiano senza vergogna i look riciclati, scendono dai tacchi e abbracciano gli ospiti. Addio diktat reale e benvenute alle star... reali: da Meghan Markle a Kate Middleton, passando per Letizia Ortiz, Charlotte Casiraghi, Sofia e Victoria di Svezia...

Occhi puntati sulla moglie del principe Harry che stupisce con la sua classe. Discreta e perfetta sa destreggiarsi in ogni situazione trasformando l'imbarazzo per le occasioni formali in atteggiamenti dolci e innamorati verso il suo principe. Mamma perfetta e sposa impeccabile al fianco del principe William, Kate Middleton vanta il titolo di regina di eleganza. E che dire della regina di Spagna? Per Letizia Ortiz basta un tailleur per spiccare tra le signore di Spagna, Poi c'è l'imprevedibile Charlotte Casiraghi: la principessina di Monaco, seducente e affascinante, alterna vita mondana e abiti di lusso a momenti casalinghi nelle campagne francesi in jeans e sneakers. Anche Sofia e Victoria di Svezia hanno dimostrato di essere due principesse moderne. Sfoglia la gallery e scegli la tua preferita...