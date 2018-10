Lato B reale: Meghan esagera con le trasparenze e mostra l'intimo

Il parto è previsto in primavera, il pancione è già ben visibile e la duchessa di Sussex lo mette in evidenza con mise impeccabili. Non sbaglia un colpo nelle scelte del guardaroba attirando l'attenzione di tutto il mondo. Tanto di eclissare la cognata Kate Middleton, fino a poco tempo fa regina di stile. Ma Meghan piace non solo perché è sempre rigorosa e ineccepibile, anzi.



Piace anche per la sua grinta e la sua voglia di osare, anche oltre le regole reali. Qualche giorno fa in tour per l'Australia aveva indossato un prendisole che le lasciava le spalle nude, il seno evidenziato dall'abito e uno spacco inimmaginabile per la corona reale. A lei è concesso anche un vestito fuori dagli schemi. E così eccola replicare con una mise estremamente sexy in Nuova Zelanda. Indossa una gonna dalle trasparenze evidenti, sotto la quale è impossibile non notare l'intimo: una culotte che fascia il lato B reale. I sudditi applaudono e Kate rosica?