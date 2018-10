Meghan culla il pancione, Harry: "Speriamo che sia femmina"

Prosegue tra coccole e passeggiate mano nella mano il tour in Australia dei duchi di Sussex. "Prima di tutto, grazie per l’accoglienza che avete dato a me e Meghan - ha detto il principe Harry - sono così orgoglioso di potervi presentare mia moglie e siamo stati così felici di poter celebrare con voi la gioia per la nostra attesa”. Quando una donna gli ha gridato: "Spero sia femmina", Harry ha risposto "Lo spero anch'io".