Meghan Markle è incinta: un bebè per il principe Harry

Meghan Markle è in dolce attesa. Finalmente la notizia tanto attesa è arrivata via social da Kensington Palace mentre i duchi di Sussex sono sbarcati in Australia per il primo tour reale oltreoceano. Il principe Harry e Meghan hanno deciso di comunicare il lieto evento dopo il matrimonio di Eugenia di York (forse per non rubarle la scena). La coppia è arrivata a Sydney tenendosi per mano: lei sorridente e con delle cartellette davanti al ventre.