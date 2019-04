Sbocciano i fiori d'arancio: guarda quante nozze vip entro l'estate

Ad aprire le danze saranno la Grimaldi e la Battaglia, che si sposeranno a Roma il 19 maggio. Anche Lorella Boccia è pronta al fatidico passo con Niccolò Presta: la data è fissata per il primo giugno. La Prati e Caltagirone sono già uniti civilmente, ma celebreranno la loro unione anche in chiesa, con una cerimonia romantica che si terrà in Umbria. La stessa cosa vale per Bobo e Costanza, che hanno già celebrato un rito civile riservatissimo il 13 febbraio, ma che si preparano a festeggiare in grande stile in Sicilia. Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sposeranno sulla spiaggia di Fregene: lei assicura che il suo abito sarà bianco e spumoso come una nuvola.



Ma non sono le uniche coppie vip che si preparano a percorrere la navata. Serena Rossi ha ricevuto la proposta in diretta tv da Davide Devenuto, ed Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si diranno sì entro l'anno. Amadeus potrebbe sposare in chiesa la sua Giovanna Civitillo, ora che ha ottenuto l'annullamento delle prime nozze, e Giorgio Mastrota giurerà presto amore eterno alla sua Floribeth Gutierrez. E poi c'è Marco Maddaloni, che ha chiesto in sposa Romina Giamminelli durante la finale dell'"Isola dei Famosi".