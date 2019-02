Stefania Orlando, in estate le nozze con Simone

Stefania Orlando è pronta al grande passo: in estate convolerà a nozze con Simone Gianlorenzi , al suo fianco da 11 anni. La showgirl ha pensato a una cerimonia al tramonto sulla spiaggia di Fregene e, nonostante siano per lei le seconde nozze (dopo quelle con Andrea Roncato nel 1997), ha scelto di indossare l'abito bianco: "Sarà romantico, come una nuvola", rivela in un'intervista al settimanale Nuovo.

Stefania e Simone si sposeranno in estate in riva al mare: "Sarà un matrimonio rock" ha spiegato, sottolineando la volontà di differenziarlo in tutto e per tutto dal primo. Scelta della location, vestito, acconciatura... persino l'arrivo all'altare potrebbe non avvenire a braccetto con il papà, come vuole la tradizione, ma insieme allo sposo.



Nell'intervista ha raccontato come il suo fidanzato le abbia chiesto la mano durante una cena a casa di amici, su una terrazza con vista su Roma: "Mi ha fatto il discorso e, dopo avermi dato l'anello, ha svelato che lo portava sempre con sé aspettando l'occasione giusta". Di certo lei è pazza di lui: "Mi piace il suo umorismo all'inglese e anche il suo carattere meraviglioso. In più lui mi piace molto fisicamente", ha ammesso, mettendo l'accento su quanto l'amore che la lega a Gianlorenzi sia più maturo e consapevole di quello che provava in passato per Roncato.