Serena Rossi si sposa, Mara Venier combina le nozze

Lui è il volto storico di Andrea Pergolesi di “Un posto al sole”, lei è l'attrice che veste i panni di Mia Martini. Stanno insieme da dieci anni, si sono conosciuti sul set, convivono e hanno un figlio di due anni. A rendere tutto perfetto manca solo l'anello al dito, che arriverà prestissimo. Davide Devenuto e Serena Rossi si sposano. Lui le ha fatto la proposta in tv e lei non sta più nella pelle dalla gioia.

Serena da tempo vorrebbe un bel festone napoletano con tanti amici e parenti, Davide ha rimandato per tanto appellandosi a una cerimonia intima e ristretta. Ora finalmente è capitolato e ha deciso di portare all'altare la sua compagna. Serena Rossi e Davide Devenuto si sono conosciuti sul set di “Un posto al sole”, per anni hanno flirtato, ma solo quando lei ha lasciato la telenovela hanno cominciato a frequentarsi sul serio. Poi è arrivata la convivenza e un figlio. E in quest'anno d'oro in cui la Rossi ha interpretato Mia Martini, è arrivata anche la proposta di matrimonio. Da fiction, proprio come il loro primo incontro.



Serena era ospite in una trasmissione della domenica pomeriggio. Mara Venier ci ha messo lo zampino: al telefono con Davide ha chiesto con insistenza delle nozze e lui ha fatto l'attesa proposta. La Rossi incredula ripeteva: “Ma davvero?”. Ora sorride felice e definisce zia Mara la sua “wedding planner”.