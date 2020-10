Anna Wintour si separa dal marito dopo 16 anni di matrimonio

Sono stati sposati per 16 anni, a cui se devono aggiungere oltre quattro di fidanzamento, ma ora per Anna Wintour e il marito Shelby Bryan è arrivata la rottura. Lo riporta il magazine americano Page Six, che racconta di come la crisi tra loro sia in corso già dal 2013. Ultimamente lui sarebbe tornato a vivere in Texas, dove è nato, lontano dalla moglie di stanza a New York.

Regina della moda lei e magnate delle telecomunicazioni lui, Anna e Shelby fanno coppia dal 1999. In quel periodo la direttrice di Vogue America era reduce dalla fine del matrimonio con David Shaffer, da cui ha avuto due figli, e per stare insieme a lei, Bryan ha divorziato dalla moglie. Nel 2004 si sono sposati con una cerimonia riservatissima e hanno vissuto il loro amore lontani dai riflettori. Comparivano insieme soltanto durante alcuni eventi importanti o per le partite di tennis, ma ultimamente le loro apparizioni pubbliche erano sempre meno frequenti.

Le cause che abbiano decretato la fine del matrimonio sono ignote, e d'altronde i diretti interessati non hanno voluto commentare. Già da alcuni anni le cose tra loro avevano preso una brutta piega per poi deteriorarsi definitivamente. Pare che Shelby si sia riavvicinato alla ex moglie Katherine, ma fonti vicine alla donna affermano che tra i due ci sarebbe solo una grande amicizia, in nome dei loro figli. Anna, invece, è stata pizzicata a cena lo scorso febbraio con l'attore Bill Naughy con cui sembrava molto a suo agio. Ufficialmente i due, che hanno partecipato in coppia ad alcuni spettacoli teatrali, sono solo amici ma chissà che il colpo di scena non sia dietro l'angolo...

