Fabio Volo single? Johanna Maggy cambia casa

"Organizzare una nuova casa è un grande lavoro... molte decisioni devono essere prese" scrive Johanna mostrando una stanza spaziosa e completamente vuota. Promette ai follower di mostrare l'avanzamento dei lavori nel suo nuovo nido e fa vedere quella che sarà la cucina, ora una stanza spoglia ingombra di secchi e pennelli.

Di una crisi tra la Maggy e Volo si parlava da mesi, tra smentite e mezze ammissioni. Lei era stata paparazzata con un altro, poi era partita con lui e i figli per una vacanza in camper. Qualche settimana fa sembravano essersi riavvicinati, dopo che lei aveva taggato lui in alcune storie Instagram. Ma la frattura tra lo scrittore e l'insegnante di yoga si è allargata sempre di più fino a portarli ad essere troppo lontani l'uno dall'altra. Ora di lui non c'è traccia mentre lei mostra una nuova casa, probabilmente il punto di partenza di un nuovo inizio.

