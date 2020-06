Volo… via da te, la compagna di Fabio al parco con un altro Tgcom24 1 di 24 Chi 2 di 24 Chi 24 di 24 Chi 24 di 24 24 di 24 24 di 24 24 di 24 24 di 24 24 di 24 10 di 24 11 di 24 12 di 24 13 di 24 14 di 24 15 di 24 16 di 24 17 di 24 18 di 24 19 di 24 20 di 24 21 di 24 22 di 24 23 di 24 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Qualche ora fa gli auguri di compleanno a Fabio Volo. E il primo regalo della giornata: proprio i fiori inviati dalla Maggy e i dolci auguri accompagnati da uno scatto di sei anni fa. Volo ha replicato con i cuoricini, ma intanto si dice che tra i due la distanza sia siderale. Il settimanale Chi li ha fotografati al parco con i bambini mentre giocano. Eppure, pare che vivano già separati e che Johanna sia pronta a lanciarsi in nuovi sentimenti.

Leggi anche>Fabio Volo in crisi con la moglie? Ecco gli indizi social

“Se un’altra ragazza ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati” scriveva l’istruttrice di pilates alla fine del 2019. Un altro messaggio social recitava così: “Vivere nuove avventure, connettermi con brave persone, imparare cose positive e crescere forte”. Chissà se la storia sbocciata a New York nel 2013, da cui sono nati due bellissimi bambini sta tramontando così nel settimo anno di unione. E se finirà come l’ultimo libro dello scrittore, che guarda caso parla di una coppia in crisi, con i due felici e contenti, ma con altre persone…

Fabio Volo in vacanza con la famiglia, e Johanna regala il topless

