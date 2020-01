Quando Fabio Volo ha dichiarato: "A 25 anni mi facevo le canne adesso sto attento a tutto" 

"A 25 anni facevo un sacco di cose che oggi non faccio più: dormivo poco, mi facevo le canne, non pensavo alle conseguenze delle cose". Sono le parole di Fabio Volo, scrittore e conduttore radiofonico, che lo scorso 19 novembre si è raccontato a "Le Iene". "Oggi, invece, sto attento a tutto, mi spaventano più cose", ha spiegato Volo che ha ammesso anche di aver fatto uso di cocaina.

"Faccio un programma alla radio, scrivo libri, sceneggiature... tutto tranne che lavorare", ha scherzato lo scrittore che, per otto edizioni, è stato il conduttore delle "Iene". "Non mi avete fatto tantissime interviste, non mi ca***e tanto", ha continuato Volo che ha concluso l'intervista con una riflessione sul suo nuovo romanzo: "Le persone dovrebbero leggerlo perché le aiuta a vivere meglio". E sul suo successo editoriale ha aggiunto: "Scrivo per la gente. Non ho le seghe mentali che può avere un intellettuale".