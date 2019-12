Quando Gregorio Rega ha vinto "All Together Now"

Gregorio Rega è stato il vincitore della prima edizione di "All Together Now", il programma musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Con 94 punti contro i 76 di Veronica, l'altra concorrente arrivata in finale, Rega si è aggiudicato la vittoria e ha portato a casa 50mila euro con i quali ha annunciato che inciderà il suo primo disco.

Nel corso della finale, andata in onda lo scorso 21 giugno, Gregorio si è esibito in "Yes I know my way" e poi in "Somebody to love" riuscendo a battere le uniche due concorrenti che, precedentemente, avevano ottenuto il voto unanime del Muro dei 100 giudici. Infine l'artista partenopeo ha duettato con Nek sulle note di "Se telefonando".