Quando Martina Nasoni ha vinto il "Grande Fratello 16"

Martina Nasoni è la vincitrice della 16esima edizione del "Grande Fratello". La concorrente, durante la finale andata in onda lo scorso 10 giugno, ha battuto Enrico Contarin. Martina, musa di Irama perché protagonista della sua canzone "La ragazza dal cuore di latta", oltre al titolo ha vinto 100mila euro.



Tra i concorrenti sono sette quelli arrivati all'ultima puntata. La prima a essere eliminata è stata Erika, seguita da Francesca De Andrè. Poi la volta di Gennaro Di Lillo, quindi di Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini.

La proclamazione del vincitore è avvenuta in modo diverso da tutte le altre edizioni. I due concorrenti in studio, mentre Barbara d'Urso nella Casa. "Più di 15 anni fa - ha dichiarato la conduttrice - quando presentavo il Grande Fratello, i vincitori erano in casa e io in studio. Quest'anno ho pensato di fare il contrario".